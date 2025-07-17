Защитник Карпат Андрей Булеза прибыл в Германию, где будет прооперирован, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 21-летнему защитнику уже на этой неделе в одной из мюнхенских клиник сделают реконструкцию крестообразной связки колена.

Булеза травмировался еще в прошлом году, из-за чего пропустил весь предыдущий сезон. Ранее он уже ложился под нож, но у игрока возникли проблемы с возвращением в строй. В конце концов, было принято решение о необходимости повторной операции. Сколько продлится восстановление пока неизвестно.

Напомним, Булеза – воспитанник Шахтера. Выступал за молодежные команды "горняков", а также отправлялся в аренду в Минай и Карпаты. Летом 2024 года стал полноценным игроком "львов", подписав контракт до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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