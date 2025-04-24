С 15-летним игроком было заключено полноценное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.

Русин мог перейти к обладателю Суперкубка УЕФА – Форвард Сандерленда объяснил, почему выбрал Хайдук

"Я горжусь тем, что подписал контракт с Вердером. Очень благодарен моим родителям за их любовь и поддержку, а также моим агентам за доверие и отличную работу. Это только начало", – написал Солодаренко.

Украинец присоединился к академии Вердера в 2022 году и показал себя одним из самых перспективных молодых игроков немецкого клуба. Тимофей Солодаренко вызывался в ряды юношеской сборной Украины, за которую он провел два матча и забил один гол в ворота команды Румынии (4:2).

К слову, пока Вердер занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 45-ю очками.

"Я не бил судью": Фонсека – о своей 9-месячной дисквалификации и различии арбитров в Украине и Франции