Защитник Эмполи забил в одном матче в свои и чужие ворота – это не первый "подвиг" игрока

Защитник Эмполи Матиас Сильвестре стал одновременно спасателем и антигероем матча 9-го тура серии А против Фрозиноне.

В матче 9-го тура чемпионата Италии Фрозиноне принимал Эмполи. Уже на 8-й минуте защитник гостей Матиас Сильвестре открыл счет, срезав мяч в собственные ворота.

Фрозиноне – Эмполи – 3:3 – видео голов и обзор матча

Во второй половине встречи защитник "отчистил" свою репутацию, поразив на этот раз уже ворота соперника. В итоге, матч закончился результативной ничьей 3:3.

Стоит отметить, что Матиас в прошлом сезоне уже был героем подобной ситуации. Выступая за Сампдорию защитник забил на 35-й минуте Удинезе, а в конце встречи уже забивал в свои ворота.

Интересный факт, что в Серии А это второй подобный случай за последний год, соответственно, оба "рекорды" принадлежат Сильвестре.

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