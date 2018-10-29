toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Защитник Эмполи забил в одном матче в свои и чужие ворота – это не первый "подвиг" игрока

22 октября 06:00 34 Читати українською
Защитник Эмполи забил в одном матче в свои и чужие ворота – это не первый "подвиг" игрока
Матиас Сильвестре / Фото ФК Эмполи

Защитник Эмполи Матиас Сильвестре стал одновременно спасателем и антигероем матча 9-го тура серии А против Фрозиноне.

В матче 9-го тура чемпионата Италии Фрозиноне принимал Эмполи. Уже на 8-й минуте защитник гостей Матиас Сильвестре открыл счет, срезав мяч в собственные ворота.

Фрозиноне – Эмполи – 3:3 – видео голов и обзор матча

Во второй половине встречи защитник "отчистил" свою репутацию, поразив на этот раз уже ворота соперника. В итоге, матч закончился результативной ничьей 3:3.

Стоит отметить, что Матиас в прошлом сезоне уже был героем подобной ситуации. Выступая за Сампдорию защитник забил на 35-й минуте Удинезе, а в конце встречи уже забивал в свои ворота.

Интересный факт, что в Серии А это второй подобный случай за последний год, соответственно, оба "рекорды" принадлежат Сильвестре.

Ювентус стал частью большого обмана – фейковый футболист получил огромную популярность благодаря команде Роналду

Италия9 турКомунале (Фрозиноне)

Фрозиноне - Эмполи: Воскресенье 21 октября 2018

Фрозиноне
Матч окончен
3 : 3
Эмполи
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Италия Рекорды Фрозиноне Фрозиноне Эмполи Эмполи Фрозиноне - Эмполи Матиас Сильвестре Матиас Сильвестре
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
30
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук