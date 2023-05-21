Защитник Интера получил "оружие", чтобы остановить Холанда в финале ЛЧ: видео, что сделает ваш день
Фанаты "нерадзурри" всеми возможными способами хотят помочь команде выиграть второй титул Лиги чемпионов в истории.
Болельщики миланцев остановили автомобиль Франческо Ачерби, чтобы сделать несколько фото и взять автографы. Но на этом все не кончилось.
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Один из фанатов подарил арендованному у Лацио защитнику сачек, чтобы ловить бабочек, и сказал, что это должно помочь остановить Эрлинга Холанда в финале самого престижного евротурнира. Матч между Манчестер Сити и Интером состоится 10 июня.
Напомним, в плей-офф на пути к финалу англичане одолели РБ Лейпциг, Баварию и Реал, а итальянцы прошли Тоттенхэм, Бенфику и Милан.
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