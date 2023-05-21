Фанаты "нерадзурри" всеми возможными способами хотят помочь команде выиграть второй титул Лиги чемпионов в истории.

Болельщики миланцев остановили автомобиль Франческо Ачерби, чтобы сделать несколько фото и взять автографы. Но на этом все не кончилось.

"Индзаги будет тренером еще много сезонов": президент Интера назвал неожиданную черту тренера – такое у него впервые

Один из фанатов подарил арендованному у Лацио защитнику сачек, чтобы ловить бабочек, и сказал, что это должно помочь остановить Эрлинга Холанда в финале самого престижного евротурнира. Матч между Манчестер Сити и Интером состоится 10 июня.

A fan gave Acerbi a butterfly net to catch Haaland



TikTok/Danielericcardo1

H/T @CB_Ignoranza pic.twitter.com/TdWPgl2uYh — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 20, 2023

Напомним, в плей-офф на пути к финалу англичане одолели РБ Лейпциг, Баварию и Реал, а итальянцы прошли Тоттенхэм, Бенфику и Милан.

"Вырос с цветами Интера в сердце": Димарко грустил из-за гола Шевченко, разозлил своих и повторил рекорд Срны из ассистов