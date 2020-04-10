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Защитник Ибицы разработал респиратор для больных коронавирусом

14:47 16 Читати українською
Защитник Ибицы разработал респиратор для больных коронавирусом
Алекс Кинтанилья / AFE

Защитник испанской Ибицы Алекс Кинтанилья опроверг миф о слабых умственных возможностях футболистов.

Представитель клуба Сегунды B поучавствовал в создании респиратора для больных COVID-19, сообщает Radio Marca.

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Кинтанилья в сотрудничестве с пятью учеными из разных уголков Испании за 3 недели усовершенствовал респиратор доктора Пиказо. Помогли защитнику в этом навыки инженера и специалиста по жидкостям. Теперь его изобретение может заменить аппарат искусственной вентиляции легких.

К чести Кинтанильи, он не намерен зарабатывать на пандемии коронавируса. Свой респиратор защитник готов продавать по себестоимости – за 2 тысячи евро. Это ориентировочно в 10 раз дешевле стоимости привычного респиратора.

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коронавирус Испания Ибица Ибица
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