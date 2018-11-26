Защитник Хоффенхайма Бичакчич: Три очка в матче с Шахтером и Лига Европы – наша задача-минимум

Защитник Хоффенхайма Эрмин Бичакчич поделился ожиданиями накануне матча против Шахтера.

"Лига чемпионов – особый турнир. Все знают о том, насколько значимым является завтрашний поединок. Наши надежды очень велики. Думаю, ожидается очень интересная игра.

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Нужно уделить внимание тому, как мы защищаемся командно, от нападающих к футболистам линии обороны. Мы должны стать надежными, делать все возможное индивидуально и коллективно. Не давать сопернику создавать шансы в течение 90 минут порой очень сложно. Однако, следует быть активными, агрессивными и полностью сфокусированыи на своих действиях позади.

Игроки Шахтера достаточно прочные и быстрые – мы должны быть к этому готовы. Я так и сказал сначала, что впереди интересный поединок. Считаю, мы очень неплохо сыграли с ними на выезде. А завтра – домашний матч, и в поддержке болельщиков наше преимущество. Вполне сосредоточены, способны выполнить план и добиться результата.

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Мы всегда нацелены на максимум. Я бы не пришел на пресс-конференцию говорить то, что считаю невозможным. Можем завтра сделать первый шаг и получить дебютную победу в Лиге чемпионов. Три очка и Лига Европы – это наша задача-минимум", – цитирует Бичакчича официальный сайт Шахтера.