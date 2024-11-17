"Если бы мне сказали после первого тайма, что мы сыграем вничью, я был бы доволен.

Грузия – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы хорошо начали, но автогол очень по нам ударил. Нужно было время, чтобы вернуться в игру – нам это удалось во втором тайме.

1:1 – логичный результат. Но не думаю, что обе команды будут довольны ситуацией в группе. У нас еще есть шансы", – сказал Кашия в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, после 5-ти туров Украина с 5-ю пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1, Грузия с 7-ю очками вторая.

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