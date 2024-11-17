Защитник Грузии – о спасении с Украиной: "Если бы сказали после 1 тайма, что сыграем вничью – был бы доволен"
17 ноября 08:29 - Читати українською
Защитник Сакартвело Гурам Кашия прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги наций.
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"Если бы мне сказали после первого тайма, что мы сыграем вничью, я был бы доволен.
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Мы хорошо начали, но автогол очень по нам ударил. Нужно было время, чтобы вернуться в игру – нам это удалось во втором тайме.
1:1 – логичный результат. Но не думаю, что обе команды будут довольны ситуацией в группе. У нас еще есть шансы", – сказал Кашия в комментарии Суспільне Спорт.
Напомним, после 5-ти туров Украина с 5-ю пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1, Грузия с 7-ю очками вторая.
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