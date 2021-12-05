Из Бразилии пришла печальная новость, в которой главным фигурантом стал игрок "красно-черных" Рамон Рамос Лима.

20-летний левый защитник накануне сбил велосипедиста, работавшего курьером в Рио-де-Жанейро, сообщает Marca со ссылкой на Globo.

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Авария произошла около 20:30 по местному времени. Рамон оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую. Но по дороге в больницу 30-летний курьер скончался. Игрока Фламенго вызвали в полицию, чтобы он дал показания по поводу смертельного инцидента. Президент клуба Родольфо Ландим выразил соболезнования семье погибшего.

Рамон Рамос Лима не является основным игроком "красно-черных". В его активе 21 поединок за сезон во всех турнирах и ноль результативных действий.

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