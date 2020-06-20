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Защитник Динамо выделил самых неудобных игроков группы атаки "бело-синих"

08:54 - Читати українською
Защитник Динамо выделил самых неудобных игроков группы атаки "бело-синих"
Александр Сирота / ФК Динамо

Защитник Динамо Александр Сирота признался, против кого в команде труднее всего противостоять на тренировках.

"В Динамо нет "легких" или "удобных" соперников. Со всеми трудно, просто к каждому нужно подбирать свою личную тактику отбора, свой подход, оборонительный стиль.

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Например, Назик Русин обладает очень высокой скоростью. Ему нужно давать большой зазор. Против Гио Цитаишвили тоже в этом плане сложно. Нужно давать зазорчик, чтобы не прокинул. А, например, Даня Сухоручко более атлетичный, с ним защитнику нужно стараться сыграть на опережение, не дать побороться вверху", – цитирует Сироту официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо после 26-ти туров занимает второе место чемпионата Украины, набрав 52 очка. Свой ближайший поединок подопечные Михайличенко проведут в понедельник, 22 июня, против Колоса. Начало встречи в 19:30.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Александр Сирота Георгий Георгий Цитаишвили Назарий Назарий Русин Даниил Даниил Сухоручко
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