Защитник Динамо Самбрано выделил двух звездных форвардов, против которых ему было труднее всего играть в Бундеслиге

Центрбек Динамо Карлос Самбрано вспомнил свои выступления в чемпионате Германии.

"Хорват Ивица Олич был одним из форвардов, против которых очень сложно играть. Я был очень молод, и это все усложняло, я хотел, чтобы игра закончилась как можно быстрее. Другим был Роберт Левандовски, потрясающий бомбардир, который умеет правильно ставить спину, высокий, сильный. Хорошо, что я столкнулся с ним только в начале его футбольного пути.

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В Германии много говорили о наших противостояниях с Левандовски. Он не забивал гол в 10 играх, в которых мы столкнулись. Каждый раз, когда мне приходилось вспоминать об этом, я думаю, что хорошо справлялся со своей работой. Левандовски – один из лучших в мире, и он называл меня одним из самых сильных, кто сдерживал его", – рассказал Самбрано в интервью Trome.

Напомним, перуанец успел поиграть за такие немецкие клубы, как Шальке, Санкт-Паули и Айнтрахт Ф.

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