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Защитник Динамо продолжит карьеру в Чехии

16:27 148 Читати українською
Защитник Динамо продолжит карьеру в Чехии
Алан Аусси / Фото Ольги Щербицкой

Киевский гранд продолжает поддерживать тесные связи с либерецким Слованом.

На этот раз в Слован отправится Алан Аусси, утверждает Dynamo.kiev.ua.

Алибеков дебютировал в основе Слована уверенной победой над Спартой – к победе присоединился еще один украинец

Аренда украинского защитника рассчитана на 1,5 года, официальное подтверждение состоится до конца рабочей недели. Алан перешел в Динамо из Шахтера в 2018 году. Его отец – сириец, мать – украинка. 18-летний игрок уже имеет опыт тренировок с основным составом Динамо, однако в официальных играх первой команды не участвовал.

Напомним, ранее этим летом столичный гранд отдал в аренду либерецкому Словану хавбека Ахмеда Алибекова.

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Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков Трансферы Динамо Киев Украинцы за рубежом Алан Аусси Алан Аусси Слован Либерец Слован Либерец
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