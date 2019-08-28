Защитник Динамо продолжит карьеру в Чехии

Киевский гранд продолжает поддерживать тесные связи с либерецким Слованом.

На этот раз в Слован отправится Алан Аусси, утверждает Dynamo.kiev.ua.

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Аренда украинского защитника рассчитана на 1,5 года, официальное подтверждение состоится до конца рабочей недели. Алан перешел в Динамо из Шахтера в 2018 году. Его отец – сириец, мать – украинка. 18-летний игрок уже имеет опыт тренировок с основным составом Динамо, однако в официальных играх первой команды не участвовал.

Напомним, ранее этим летом столичный гранд отдал в аренду либерецкому Словану хавбека Ахмеда Алибекова.

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