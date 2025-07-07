Молодой игрок Динамо Тарас Михавко попал в рейтинг самых дорогих защитников, которые еще не дебютировали за национальную сборную своей страны от СIES.

Михавко – о попадании в рейтинги лучших молодых игроков: "Не считаю это большим достижением"

Украинец занял четвертое место в рейтинге, его стоимость оценили в 22,3 миллиона евро. Самым дорогим игроком, который еще не играл за национальную сборную признали нидерландца Райана Фламинго из ПСВ, его цена – 39,9 млн. Выше Михавка также оказались Юри Бас из Аякса и Остин Гайяй из Палмейраса.

Напомним, ранее сообщалось, что Порту предлагал 10 миллионов евро за трансфер Тараса. Недавно защитник Динамо попал в список претендентов на престижную награду Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту Европы.

Динамо разбило Кишварду – удаление Гусева, Супряга забил и феерил на новой позиции, 2 ассиста Караваева, гол 18-летнего