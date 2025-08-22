Сирота в ближайшее время перейдет в турецкий Коджаэлиспор, сообщает Mavikocaeli. Коджаэлиспор недавно преодолел проблемы с лимитом расходов на приобретение футболистов и договорился о подписании 25-летнего защитника Динамо.

Защитник Динамо может перейти в европейский клуб, в котором уже играют несколько украинцев

Отмечается, что Александр Сирота прибудет в турецкий Измит уже сегодня и подпишет двухлетний контракт с новым клубом. Нынешнее соглашение защитника с Динамо завершается в сентябре 2025 года.

Напомним, прошлый сезон Александр провел в израильском Маккаби Хайфа. Украинец сыграл за этот клуб 26 матчей и забил 2 гола. Ранее появилась информация, что Сиротой интересуется польская Лехия.

К слову, Коджаелиспор выиграл Первую лигу Турции в сезоне 2024/25 и поднялся в элитный дивизион страны.

