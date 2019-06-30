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Защитник Динамо Осман находится на просмотре в Металлисте 1925

18:36 66 Читати українською
Защитник Динамо Осман находится на просмотре в Металлисте 1925
Александр Осман / Фото ФК Металлист

Александр Осман, который принадлежит киевскому Динамо, в ближайшее время может сменить команду.

Металлист 1925 взял к себе на просмотр 23-летнего защитника, информирует официальный сайт команды.

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Осман уже сыграл за харьковский клуб 59 минут в товарищеском матче против Руха. Игрок продолжит подготовку с новой командой, после чего тренерский штаб примет окончательное решение о его вероятном подписании. Кстати, Осман является воспитанником именно харьковской футбольной школы.

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Последним клубом защитника был киевский Арсенал, который вылетел из Премьер-лиги по итогам сезона 2018/19.

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Трансферы Металлист 1925 Металлист 1925 Олександр Осман Олександр Осман Динамо Киев Динамо Киев Первая лига
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