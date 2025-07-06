Молодой центрбек Динамо Тарас Михавко попал в рейтинг СIES лучших защитников U-21 из 67 лиг мира по проценту успешных передач на чужой половине поля.

Михавко – о попадании в рейтинги лучших молодых игроков: "Не считаю это большим достижением"

Украинец оказался в компании таких звезд, как Лени Йоро из Манчестер Юнайтед и Пау Кубарси из Барселоны. Звезда Манчестер Юнайтед возглавил рейтинг, а молодой испанец из Барселоны разместился на второй строчке. Украинец Тарас Михавко занял почетное десятое место.

К слову, ранее Тарас попал в список претендентов на престижную награду Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту Европы. Также украинец потравлял в различные рейтинги от того же CIES.

Динамо проиграло Кишварде в первом спарринг-матче – экспериментальный состав Шовковского и шокирующие проблемы в атаке