Украинец Максим Дячук официально перешел в Лехию из Гданьска, сообщает пресс-служба клуба. 21-летний защитник присоединился к польскому клубу на правах аренды сроком на один год.

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Напомним, что зимой игроком интересовалась испанская Сарагоса, и возможный трансфер мог стоить 1 миллион евро плюс 500 тысяч евро бонусов.

К слову, в прошлом сезоне Максим Дячук провел 14 матчей за Динамо и отдал один ассист. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 1,2 миллиона евро. В 2023 году он также попал в список топ-100 претендентов на награду Golden Boy.

Интересно, что в прошлом сезоне в составе Лехии выступали сразу пятеро украинцев: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко, Богдан Вьюнник и Максим Хлань.

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