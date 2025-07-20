Украинец Максим Дячук вышел на поле в матче первого тура Экстраклясы за польскую Лехию из Гданьска.

Экстракляса, первый тур

Гурник – Лехия – 2:1

Голы: Лукошек, 33, Кубицки, 68 – Капич, 88 (пен.)

Сегодня, 20 июля, Лехия сыграла матч первого тура Экстраклассы против Гурника из Забже. Команда с украинцами в составе потерпела поражение, однако не обошлось без положительных новостей.

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На 71-й минуте встречи на поле вышел защитник Динамо Максим Дячук, который накануне присоединился к польскому клубу на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что Лехия не может заявить игрока на сезон из-за финансовых проблем, однако появление украинца в матче свидетельствует об успешном урегулировании ситуации. Игрок ничем результативным не отмечался.

К слову, кроме Максима за Лехию уже выступают четыре украинца – Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко и Богдан Вьюнник (в прошлом сезоне лидером команды был Максим Хлань, который сейчас пытается трудоустроиться в турецкой Суперлиге).

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