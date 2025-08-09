– Ты продолжил свою забивную серию – сначала забил в еврокубке, теперь в чемпионате Украины. Расскажи, пожалуйста, это что-то новое для тебя? Теперь ты защитник, который забивает, или просто много работал на тренировках?

– Конечно, я рад, потому что, думаю, вы знаете, в прошлом сезоне мне немного не везло в футбольном плане. А в этом сезоне, слава Богу, пока все складывается успешно.

И я повторюсь, говорил об этом в других интервью, что для меня неважно, забиваю ли я, или кто-то другой – главное, чтобы команда выигрывала, – сказал Михавко для пресс-службы Динамо.

К слову, этом сезоне Тарас уже провел пять матчей за Динамо, отметившись двумя голами. В прошлом сезоне защитник иногда допускал автоголы, что, похоже, он и имел в виду.

