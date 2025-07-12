Динамо намерено отпустить Максима Дячука в аренду в Лехию. Впрочем, трансфер до сих пор не завершили из-за проблем у польского клуба.

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Как сообщает lechia.gda.pl, Лехия уже осуществила три подписания – Матуша Войтка, Алвиса Янеземса и вингера Мохамеда Алла. Однако, Польский футбольный союз пока не дал разрешения клубу на регистрацию этих футболистов. Ожидается, что этот вопрос может быть решен уже вскоре.

Отмечается, что защитник Динамо Максим Дячук сейчас находится в Польше, где тренируется по индивидуальной программе тренажерном зале Лехии.

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