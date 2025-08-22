“Наиболее украинский клуб за пределами Украины Лехия Гданьск активизировал свои усилия по трансферу защитника Динамо Александра Сироты.

О возможности такого перехода впервые написала польская пресса еще в июне этого года, однако со временем будто этот вариант стал менее актуальным после перехода туда Максима Дячука.

Однако, как информируют наши источники, польский клуб серьезно рассматривает воссоединение пары динамовских защитников на проблемной для себя позиции. Как мы понимаем, речь идет об аренде игрока", – сообщил Telegram-канал Футбол с вертолета.

Напомним, что сезон 2024/25 Сирота провел в аренде в составе Маккаби Хайфа.

За Лехию, кроме Дячука, выступают Богдан Сарнавский, Антон Царенко, Иван Желизко и Богдан Вьюнник.

