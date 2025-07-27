Как сообщалось ранее, защитник Аякса и сборной Нидерландов Йоррел Хато со дня на день должен стать игроком Челси. Журналисты нидерландского издания Voetbal Primeur решили поискать достойную замену звезде амстердамцев. В итоге, был составлен список из пяти игроков, среди которых нашлось место и украинцу Константину Вивчаренко из Динамо.

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"23-летний Вивчаренко с того момента, как оказался в академии украинского клуба, ни разу не играл за другие команды, кроме киевского Динамо. Некоторые болельщики знают его имя – на молодежном Евро Вивчаренко вышел в стартовом составе в матче между сборными Нидерландов и Украины. Проведя 75 матчей за первую команду Динамо, он может получить хорошую возможность перебраться за границу.

Вивчаренко очень умен в работе с мячом. Он точно знает, куда вырваться, где находятся свободные зоны и какую передачу надо отдать партнерам по команде. В статусе левого защитника он делает это как в штрафной, так и за ее пределами. Вивчаренко регулярно получает мяч на этих позициях. Левша также обладает отличным пасом.

Однако у украинца есть один очевидный недостаток – ему не хватает техники, что часто создает проблемы, когда пространство ограничено. Более того, его скорость действий в ограниченном пространстве не всегда оптимальна, из-за чего он часто реагирует слишком поздно, что может создать ему проблемы.

При игре в обороне мы наблюдаем похожую картину: Вивчаренко силен в выборе позиции, знает, где расположиться для правильного маневра, и одновременно идет на взвешенный риск. Он также довольно агрессивен в обороне, решаясь далеко выдвигаться вперед.

В обороне Вивчаренко также иногда сталкивается с проблемами из-за нехватки ловкости и стартовой скорости, поэтому часто проигрывает крайним нападающим, с которыми он сталкивается. Кроме того, Вивчаренко уязвим в воздухе, несмотря на свой рост (178 см). Вивчаренко хорошо развит позиционно для своего возраста. Однако он не всегда имеет достаточную физическую форму и скорость действий, чтобы в полной мере использовать это преимущество", – говорится в материале Voetbal Primeur.

К слову, кроме Вивчаренко в список потенциальных кандидатов на замену Хато также попали Фабиано Паризи (Фиорентина), Вандерлан (Палмейрас), Лукас Питон (Васко да Гама) и Хуан Мануэль Санабрия (Атлетико Сан-Луис).

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