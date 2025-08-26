Журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию, что Денисом Поповым интересовался клуб Чемпионшипа.

Попов может стать партнером сына Шевченко – неожиданный трансфер лидера Динамо в Англию

"За Попова якобы три-четыре миллиона евро был готов предложить Уотфорд. Это не та сумма, что удовлетворяет Динамо за игрока основного состава. То есть была заинтересованность.

Я не уверен, что клуб был готов делать официальное предложение. Англичане получили бы отказ. За Попова Трабзонспор или Бешикташ, уже не помню, давал больше денег, а сейчас он стоит меньше", – сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, в текущем сезоне Денис Попов провел 5 матчей за Динамо, результативными действиями не отличался. Контракт 26-летнего центрбека с киевлянами рассчитан до 30 июня 2026 года.

