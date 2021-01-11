18-летний защитник киевлян Антон Боль перенес хирургическое вмешательство на крестообразных связках колена.

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Как сообщает Динамомания, операцию провели в Барселоне. Сроки реабилитации пока не называют. Отметим, что Боля рассматривали в статусе одного из кандидатов на поездку на тренировочные сборы с первой командой.

К слову, защитник провел 6 матчей в составе Динамо U-21, а за команду U-19 сыграл 8 матчей и отметился 1 голом. Также Боль попадал в заявку первой команды, однако на поле так и не выходил.

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