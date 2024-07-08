Александр Сирота может покинуть УПЛ, чтобы получать больше игровой практики.

Украинский защитник Динамо Александр Сирота может продолжить карьеру в чемпионате Израиля. Как информирует журналист Игорь Бурбас, 24-летнего оборонца хочет подписать Маккаби из Хайфы.

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Нынче продолжаются переговоры, которые очень близки к положительному завершению. По информации источника, речь идет о годичной аренде. Отмечается, что переход Брайана Себальйоса полностью закроет Александру дорогу в основу "бело-синих", поэтому игрок не против получать игровую практику в другом клубе.

Напомним, Сирота – воспитанник Динамо. К основной команде присоединился летом 2020 года. В прошлом сезоне провел за киевлян 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 ассистом. За сборную Украины провел 2 поединка. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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