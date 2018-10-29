Защитник Дерби Богл курьезным автоголом лишил свою команду победы

В матче 15 тура Чемпионшипа Дерби Каунти Фрэнка Лэмпарда сыграл на выезде с Мидлсбро, а защитник "баранов" Джейден Богл отличился смешным автоголом.

Дерби Каунти, который возглавляет Фрэнк Лэмпард, на выезде встречался с Мидлсбро. В первом тайме "бараны" вышли вперед благодаря автоголу Джорджа Френда и вели в счете почти до конца встречи.

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На 84-й минуте Дерби вернул должок точным ударом Джейдена Богла в угол собственных ворот. Таким образом, команды разошлись миром.

Дерби после 15 туров имеет 25 очков и идет на 6 строчке в турнирной таблице, Боро второй с 27 пунктами.

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