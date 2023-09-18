На последней минуте основного времени правый защитник Маратона прыгнул в очень грубый подкат и сбил сразу двух игроков соперника. Рефери находился рядом и без сомнений показал нарушителю красную карточку.

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Однако самое удивительное, что Орельяна фолил против игроков своего же клуба. Права на 21-летнего футболиста принадлежат именно Олимпии. Аренда рассчитана до конца года. То есть, через три месяца Андре окажется в одном тренировочном лагере с теми, против кого так грубо фолил.

"Думаю, что это была игра, в которой меня преодолели эмоции, это совсем не правильно. Я допустил ошибку, и мои товарищи по команде этого не заслужили. Правда в том, что я был неправ, и я извиняюсь у всех. Мы люди и должны учиться на ошибках", – прокомментировал свое изъятие Андре Орельяна.