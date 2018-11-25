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Защитник Черноморца Ярмоленко сдал положительный допинг-тест

22:47 77 Читати українською
Защитник Черноморца Ярмоленко сдал положительный допинг-тест
Артем Ярмоленко / ФК Динамо

20-летний защитник Черноморца Артем Ярмоленко был уличен в употреблении запрещенных препаратов.

В августе у защитника Черноморца була взята допинг-проба, показавшая положительный результат. 20-летнему защитнику грозит дисквалификация минимум на 2 года.

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В организме футболиста было обнаружено остарин, который с января 2008 года внесен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных для использования в спорте, сообщается в программе "Великий футбол".

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После матча против Арсенала-Киев главный тренер Черноморца Ангел Червенков так прокомментировал отсутствие Артема Ярмоленко: "Я знаю, что он лечится. Только руководство может дать точный, окончательный ответ. У него такая травма, которую я не могу обсуждать".

Теги
Черноморец Артем Ярмоленко Артем Ярмоленко Антидопинговое агентство (WADA) Допинг
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