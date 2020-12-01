После окончания матча 10-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Тоттенхэмом бразильский защитник "синих" Тьягу Силва решил пообщаться с бывшими одноклубниками по ПСЖ Лукасом Моурой и Сержем Орье.

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Тьягу обменялся футболками с Моурой и в процессе разговора вытер ею свой нос. Болельщики Челси в соцсетях остались недовольны действиями Силвы, расценивая поступок бразильца как безответственный – футболист в разгар пандемии COVID-19 мог легко подцепить вирус.

Напомним, встреча, состоявшаяся на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, завершилась нулевой ничьей. Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и поднялись на первую строчку турнирной таблицы АПЛ. Челси с 19 пунктами идет третьим.

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