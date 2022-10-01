У Менхенгладбаха был "черный день". Еще до перерыва в ворота Зоммера влетели четыре мяча. Один из них – в пассиве Рами Бенсебаини.

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Марвин Дукш подавал с левого фланга в штрафную. Особой угрозы не было, но 27-летний алжирец срезал сферу в свои ворота. Получилось, к слову, довольно красиво.

Автогол



Бремен ведет 4:0 в первом тайме! pic.twitter.com/pIUm3zweoe — ESPN FC (@ESPNFC) 1 октября 2022 г.

Заметим, Бенсебаини одевает футболку Боруссии М с 2019-го. В этом сезоне он является основным игроком на левом фланге обороны, уже провел 8 поединков во всех турнирах (два гола и один ассист).