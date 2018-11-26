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Защитник Боруссии М Гинтер получил ужасную травму лица – предстоит операция и длительная реабилитация

18:51 105 Читати українською
Защитник Боруссии М Гинтер получил ужасную травму лица – предстоит операция и длительная реабилитация
Маттиас Гинтер / Imago

Защитник Боруссии Менхенгладбах Маттиас Гинтер получил серьезную травму в матче 12-го тура Бундеслиги против Ганновера (4:1).

24-летний защитник может пропустить концовку года, сообщает Bild.

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Гинтер получил перелом костей глазницы и челюсти в столкновении с полузащитником Ганновера Ноа-Жоэлем Саренреном-Бази. Из-за серьезной травмы игрока на 40-й минуте матча унесли с поля на носилках. Как следствие, во вторник Гинтеру предстоит хирургическое вмешательство.

Конкретных сроков возвращения в строй пока не называют, но, по прогнозам, центрбек сможет вновь выйти на поле во второй половине сезона. В нынешнем первенстве Маттиас Гинтер провел 12 матчей в Бундеслиге (1 мяч).

Теги
Германия Маттиас Гинтер Маттиас Гинтер Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Тяжелая травма
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