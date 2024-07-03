"Я хочу поблагодарить Сельджука Шахина, нашего помощника тренера. Он показал нам слабые стороны Австрии, и мы использовали эти знания, когда зарабатывали угловые.

Дубль защитника-бомбардира в видеообзоре матча Австрия – Турция – 1:2

Следует отметить и спасение Гюнока на последних секундах. Я спросил его: "Как ты вытащил этот мяч?". Я не мог поверить в это спасение. Это один из лучших сейвов, которые я когда-либо видел вживую. Он наш самый старший игрок, очень опытный. Я очень рад, что он сделал такое спасение", – цитирует Демираля пресс-служба УЕФА.

Напомним, 26-летний центрбек оформил дубль, который вывел его команду в четвертьфинал Евро. 6 июля Турция сыграет против Нидерландов в Берлине.

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