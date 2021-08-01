Донецкому клубу будет очень трудно осуществить трансфер Алекса Гримальдо, который находится на их радарах.

Шахтер интересуется 25-летним представителем Бенфики, но сам игрок не желает начинать новый этап каьреры в Украине, сообщает A Bola.

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Гримальдо убежден, что наш чемпионат не будет для него хорошим шагом в карьере. Поэтому, если он и будет уходить из Бенфики, то будет рассматривать только варианты из пятерки лучших лиг Европы. Сейчас кроме Шахтера за ним следят Лацио и Манчестер Сити, а "орлы" хотят за него 30 млн евро.

Заметим, Алекс Гримальдо является воспитанником Барселоны, но за основу не играл, а поэтому в 2015-м перебрался в Бенфику. В прошлом розыгрыше чемпионата Португалии испанец провел 31 матч, отметившись двумя голами и десятью ассистами.

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