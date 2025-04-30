Защитник Баварии нашел себе новый клуб – он забивал Интеру в Лиге чемпионов
Центральный защитник Баварии Эрик Дайер продолжит карьеру во Франции.
По окончании сезона Эрик Дайер перейдет из Баварии в Монако. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, англичанин подпишет контракт до лета 2027 года с опцией продления соглашения. Эту же информацию подтверждает L'Equipe.
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Дайер достанется монегаскам бесплатно – этот трансфер состоится на правах свободного агента.
Эрик перебрался в Мюнхен из Тоттенхэма в январе 2024 года и с тех пор сыграл за Баварию 45 матчей, в которых забил 2 мяча. Один из этих голов пришелся в ворота Интера в четвертьфинале ЛЧ.
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