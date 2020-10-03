Фулхэм стремится усилиться центральным защитником Барселоны Жан-Клером Тодибо, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Старейший клуб Лондона предложил каталонцам за 20-летнего француза 18 млн евро и теперь пытается согласовать личный контракт с самим футболистом. "Сине-гранатовые" надеются, что Тодибо примет предложение Фулхэма – вырученные средства боссы "блаугранас" планируют использовать для улучшения предложения по защитнику Манчестер Сити Эрику Гарсие.

Напомним, Жан-Клер перешел в лагерь Барселоны из Тулузы в январе 2019 года за 1 млн евро. Прошлый сезон француз провел на правах аренды в немецком Шальке. Контракт Тодибо с каталонцами рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 14 млн евро.

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