Защитник Барселоны месяцами безрезультатно лечил "ахилл" – он не вернётся на поле раньше января
Центральный защитник Барселоны Андреас Кристенсен был вынужден согласиться на операцию.
Андреас Кристенсен месяцами безрезультатно лечил ахиллово сухожилие, информирует Catalunya Radio. Он выбрал клеточную регенеративную терапию, которая не помогла. Сейчас он переживает самый длительный период травмы в своей карьере – он затянулся уже на 132 дня и это далеко не предел.
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Теперь защитник решился на операцию, чтобы навсегда избавиться от боли. Сообщается, что хирургическое вмешательство уже было произведено – ориентировочно датчанин сможет вернуться на поле в конце января.
В этом сезоне 28-летний защитник успел сыграть за "блаугранас" только один неполный матч.
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