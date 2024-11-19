Андреас Кристенсен месяцами безрезультатно лечил ахиллово сухожилие, информирует Catalunya Radio. Он выбрал клеточную регенеративную терапию, которая не помогла. Сейчас он переживает самый длительный период травмы в своей карьере – он затянулся уже на 132 дня и это далеко не предел.

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Теперь защитник решился на операцию, чтобы навсегда избавиться от боли. Сообщается, что хирургическое вмешательство уже было произведено – ориентировочно датчанин сможет вернуться на поле в конце января.

В этом сезоне 28-летний защитник успел сыграть за "блаугранас" только один неполный матч.

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