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Защитник Барселоны Фирпо: В детстве я плакал после тренировок, потому что не любил заниматься футболом

22:26 6 Читати українською
Защитник Барселоны Фирпо: В детстве я плакал после тренировок, потому что не любил заниматься футболом
Хуниор Фирпо / Marca

Защитник Барселоны Хуниор Фирпо признался, что начал заниматься футболом вопреки своему желанию.

"Меня заставляли заниматься футболом, чтобы у меня появились друзья. Мне не нравилось играть. После тренировок возвращался домой и плакал. Говорил, что хочу бросить футбол, поскольку он мне не нравился", – цитирует Фирпо Marca.

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Напомним, что 23-летний фланговый защитник перешел в Барселону летом прошлого года из Бетиса за 18 млн евро. В текущем сезоне Фирпо сыграл за "сине-гранатовых" 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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