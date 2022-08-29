Ноттингем Форест после выхода в элиту английского футбола почти полностью сменил команду.

Очередным новичком "лесников" стал Ренан Лоди. Атлетико отпустил 24-летнего игрока в аренду с правом выкупа, сообщает официальный сайт Ноттингем Форест.

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По информации СМИ, англичане заплатят за аренду 5 миллионов евро и смогут выкупить контракт игрока по завершении сезона еще за 30 миллионов. Стоит отметить, что это уже 18 новичок команды во время летнего трансферного окна.

К слову, Ренан Лоди защищал цвета Атлетико с лета 2019 года. В прошлом сезоне бразилец отыграл за команду Диего Симеоне 42 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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