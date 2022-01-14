Главный тренер сборной Бразилии Тите не вызвал представителя мадридского клуба, поскольку у него нет полного курса вакцинации, сообщает Globo.

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В настоящее время Лоди получил только первый из двух уколов, чего недостаточно для посещения некоторых стран. 27 января бразильцы поедут в Эквадор, требующий от гостей полной вакцинации. Серьезные ограничения действуют и в самой Бразилии, поэтому Тите решил избежать излишних кадровых рисков. Вакантное место получил левый защитник МЮ Алекс Теллес.

Напомним, Бразилия давно гарантировала себе прямой выход на ЧМ-2022, поэтому остальные матчи отбора станут для "селесао" формальностью.

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