Защитник Атлетико не получил вызов в сборную Бразилии из-за неполной вакцинации – его заменил конкурент из МЮ
Защитник Атлетико Ренан Лоди пропустит ближайший цикл национальных команд.
Главный тренер сборной Бразилии Тите не вызвал представителя мадридского клуба, поскольку у него нет полного курса вакцинации, сообщает Globo.
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В настоящее время Лоди получил только первый из двух уколов, чего недостаточно для посещения некоторых стран. 27 января бразильцы поедут в Эквадор, требующий от гостей полной вакцинации. Серьезные ограничения действуют и в самой Бразилии, поэтому Тите решил избежать излишних кадровых рисков. Вакантное место получил левый защитник МЮ Алекс Теллес.
Напомним, Бразилия давно гарантировала себе прямой выход на ЧМ-2022, поэтому остальные матчи отбора станут для "селесао" формальностью.