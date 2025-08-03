Центральный защитник Атлетика Унаи Эгилус получил разрыв крестообразной связки и выбыл на срок от шести до восьми месяцев.

Унаи Эгилус получил травму в предсезонном матче против Расинга из Сантандера, информирует Durangaldeko Telebista. Он пропустит весь сезон из-за разрыва крестообразной связки.

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Первое медицинское заключение, и пока что единственный, выпущенный клубом, диагностировал растяжение связок, которое могло бы оставить его без игр чуть больше месяца. Однако для молодого защитника это обернулось гораздо более серьезной травмой.

Защитнику предстоит операция и длительное восстановление, из-за чего он может пропустить весь сезон. Срок восстановления может составить около восьми месяцев.

Атлетику придется искать ему замену, поскольку в настоящее время в команде есть только два центральных защитника, готовых выйти на поле в этом сезоне: Дани Вивиан и Айтор Паредес. Причем последний также травмирован.

Ерай Альварес, получивший положительный результат антидопингового теста, не сможет помочь команде Эрнесто Вальверде, а срок его дисквалификации пока неизвестен, но, согласно аналогичным прецедентам, он составит не менее года. Недавно Унаи Эгилус продлил контракт с клубом до лета 2028 года.

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