Защитник Аталанты Паломино – о поражении от Шахтера: Очень тяжело терять все за 30 секунд

Защитник Аталанты Жозе Луис Паломино поделился впечатлениями после поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

"Нам немного грустно. У нас была хорошая игра с Шахтером, и потерять все за 30 секунд до окончания поединка очень трудно.

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Конечно, этот матч заставит сделать выводы. Я действительно научился чему-то. Уверен, мы можем сделать больше, и теперь давайте будем думать о предстоящей встрече чемпионата Италии против Лечче.

Ничего не поделаешь, это Лига чемпионов. Здесь только сильные команды и жесткие противостояния. Нам нужно улучшать игру, если мы хотим продолжить выступать в этом турнире", – цитирует Паломино Tuttoatalanta.

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