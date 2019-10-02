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Защитник Аталанты Паломино – о поражении от Шахтера: Очень тяжело терять все за 30 секунд

10:59 117 Читати українською
Защитник Аталанты Паломино – о поражении от Шахтера: Очень тяжело терять все за 30 секунд
Жозе Луис Паломино / Getty images

Защитник Аталанты Жозе Луис Паломино поделился впечатлениями после поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

"Нам немного грустно. У нас была хорошая игра с Шахтером, и потерять все за 30 секунд до окончания поединка очень трудно.

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Конечно, этот матч заставит сделать выводы. Я действительно научился чему-то. Уверен, мы можем сделать больше, и теперь давайте будем думать о предстоящей встрече чемпионата Италии против Лечче.

Ничего не поделаешь, это Лига чемпионов. Здесь только сильные команды и жесткие противостояния. Нам нужно улучшать игру, если мы хотим продолжить выступать в этом турнире", – цитирует Паломино Tuttoatalanta.

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Лига чемпионов Аталанта - Шахтер Аталанта Аталанта Шахтер Шахтер Жозе Паломино Жозе Паломино
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