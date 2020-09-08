Испанский защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин стал акционером клуба четвертого английского дивизиона Форест Грин Роверс, сообщает издание The Guardian.

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Футболист заплатил за 2% акций около 276 тыс. евро. 25-летний испанец, который является веганом с 2018 года, планирует поставить на повестку дня вопрос экологии в футболе.

К слову, Форест Грин Роверс стал первым в мире веганским клубом. Все футболисты, персонал и болельщики клуба являются веганами, инфраструктура работает от возобновляемых источников энергии. В планах – строительство стадиона "Эко-парк" на 5000 мест, который будет полностью деревянным.

Напомним, Бельерин перешел в Арсенал летом 2011 года из Барселоны за 500 тыс. евро. В прошлом сезоне провел в футболке "канониров" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.

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