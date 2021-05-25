Бразилец потерял зуб во время проводов соотечественника, сообщает Sky Sports.

Арсенал подписал 10-летнего Лео Мессо

После финального свистка в матче 38-го тура против Брайтона "канониры" устроили прощальную церемонию для Давида Луиса. Габриэл был одним из самых активных участников праздника со слезами на глазах. Однако, в какой-то момент он резко дернулся и схватился за челюсть. Позже выяснилось, что Габриэл потерял зуб, а друзья по команде даже пытались найти пропажу на газоне Эмирейтс.

К слову, Арсенал уверенно одолел Брайтон благодаря дублю Пепе и финишировал в чемпионате на 8-й строчке.

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