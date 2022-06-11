Один из таких произошел вчера в поединке между Андоррой и Лихтенштейном (2:1).

На 82-й минуте правый защитник хозяев Хесус Рубио ошарашил голкипера соперников Бюхеля. Мяч спокойно катился на половине поля Андорры, когда ее игрок одним касанием пробил точно в ворота, до которых было не менее 60 метров. Для Рубио это был 32 матч и дебютный гол за сборную.

Este gol de Andorra que puto sentido tiene pic.twitter.com/mDXZpQa91z — Juanca (@CuanjaATM) June 10, 2022

Добавим, что шедевр позволил Андорре удержать первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

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