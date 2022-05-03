Защитник Александрии Денис Мирошниченко будет до конца текущего сезона тренироваться с Хольштайном (Киль), сообщает пресс-служба немецкого клуба.

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27-летний защитник из-за войны войны покинул Украину вместе с родителями и невестой. Отец Мирошниченко болен и сейчас находится в больнице в Гамбурге. Футболист связался с представителем Второй Бундеслиги с просьбой тренироваться с командой, чтобы поддерживать форму. Руководство "аистов" пошло навстречу украинцу.

Напомним, Мирошниченко начал профессиональную карьеру в Кривбассе в 2011 году. С 2013-го по 2019-й выступал за Карпаты, откуда и перебрался в Александрию. В сезоне 2021/22 провел за "горожан" 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

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