Защитник Александрии Микицей отбыл 1,5-годичную дисквалификацию и вышел в старте на матч против Ворсклы

Защитник Александрии Станислав Микицей вернулся на футбольное поле после длительной дисквалификации.

28-летний защитник "александрийцев", который был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов, впервые с декабря 2016 вышел на футбольное поле в составе Александрии.

Александрия подписала контракт с Микицеем, который ранее был дисквалифицирован за допинг

Наставник команды Владимир Шаран доверил Микицею место в старте на матч против полтавской Ворсклы, который проходит в эти минуты.

К слову, Национальный антидопинговый центр дисквалифицировал 28-летнего футболиста в марте 2017 года.

Сам Микицей отметил, что принимал запрещенные препараты из-за горя в семье.

Станислав является воспитанником донецкого Шахтера перешел в Александрию в 2012 году.

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