Защитник Александрии Микицей отбыл 1,5-годичную дисквалификацию и вышел в старте на матч против Ворсклы

Защитник Александрии Станислав Микицей вернулся на футбольное поле после длительной дисквалификации.
28-летний защитник "александрийцев", который был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов, впервые с декабря 2016 вышел на футбольное поле в составе Александрии.
Александрия подписала контракт с Микицеем, который ранее был дисквалифицирован за допинг
Наставник команды Владимир Шаран доверил Микицею место в старте на матч против полтавской Ворсклы, который проходит в эти минуты.
К слову, Национальный антидопинговый центр дисквалифицировал 28-летнего футболиста в марте 2017 года.
Сам Микицей отметил, что принимал запрещенные препараты из-за горя в семье.
Станислав является воспитанником донецкого Шахтера перешел в Александрию в 2012 году.
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