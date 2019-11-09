toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Защитник Александрии Дубра вызван в сборную Латвии

13:15 1 Читати українською
Защитник Александрии Дубра вызван в сборную Латвии
Каспарс Дубра / Фото из открытых источников

Капитан сборной Латвии Каспарс Дубра снова получил вызов в расположение национальной команды.

Защитник Александрии Каспарс Дубра очередной раз получил вызов в сборную Латвии на заключительные матчи отбора Евро-2020, сообщает официальный сайт Федерации футбола Латвии. "Красно-бело-красные" 16 ноября встретятся со Словенией, а через три дня, 19 ноября, сыграют с командой Австрии. К слову, прибалты в своей группе пока не набрали ни одного очка.

Александрия официально объявила о трансфере капитана сборной Латвии

Напомним, 28-летний капитан сборной Латвии, которого Тransfermarkt оценивает в 700 тыс. евро, перешел в команду Владимира Шарана в августе этого года на правах свободного агента. До Александрии он защищал цвета клуба Иртыш. Также играл за РФШ, БАТЭ, Вентспилс, Сконто и рижский Олимп. За сборную Латвии Дубра провел 35 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Сербия объявила заявку на матчи отбора к Евро-2020 против Украины и Люксембурга – есть громкий сюрприз

blog_ava
Брюгге отстранил одноклубника Соболя от участия в матчах из-за незабитого ПСЖ пенальти
00:40
259
Теги
Александрия Александрия Латвия Латвия Каспарс Дубра Каспарс Дубра Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
48
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук