Защитник Александрии Дубра вызван в сборную Латвии

Капитан сборной Латвии Каспарс Дубра снова получил вызов в расположение национальной команды.

Защитник Александрии Каспарс Дубра очередной раз получил вызов в сборную Латвии на заключительные матчи отбора Евро-2020, сообщает официальный сайт Федерации футбола Латвии. "Красно-бело-красные" 16 ноября встретятся со Словенией, а через три дня, 19 ноября, сыграют с командой Австрии. К слову, прибалты в своей группе пока не набрали ни одного очка.

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Напомним, 28-летний капитан сборной Латвии, которого Тransfermarkt оценивает в 700 тыс. евро, перешел в команду Владимира Шарана в августе этого года на правах свободного агента. До Александрии он защищал цвета клуба Иртыш. Также играл за РФШ, БАТЭ, Вентспилс, Сконто и рижский Олимп. За сборную Латвии Дубра провел 35 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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