"В какой-то момент у нас закончились деньги. Родители устраивались на работу, но денег не хватало. Затем они решили ввозить наркотики в Нидерланды, но потерпели неудачу. Тогда я вызвался им помочь.

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Я сказал, что готов это сделать, ведь всегда был немного сумасшедшим. Но когда ты нужен твоей семье, другого выхода нет.

Наркотики прикрепляли к ногам. Я странно себя вел, но никто особо не обращает внимания на детей. Это дало нам дорогу в жизнь. Все пошло хорошо, у родителей появилась работа. Все, чего я хотел, – это никогда больше не попадать в такую ​​ситуацию. Я сказал родителям, чтобы отныне все, что они планировали дать мне, они отдали моей сестре. Я хотел только играть в футбол. В итоге именно футбол спас мне жизнь", – цитирует Виллемса издание Sport Bible.

Напомним, Джетро – воспитанник роттердамской Спарты. В Айнтрахт перешел в июле 2017 года из ПСВ за 4,5 млн евро. Прошлый сезон провел в аренде в английском Ньюкасле.

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