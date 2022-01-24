29-летний игрок сборной Аргентины стремится одеть футболку испанского гранда, утверждает Фабрицио Романо. Барселона – единственный клуб, где хочет оказаться Тальяфико.

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Остальные варианты он категорически отвергает и надеется, что Аякс отпустит его до закрытия трансферного окна. Амстердамцы не хотят отпускать его в аренду, но Николас настроен уговаривать руководство клуба до последнего.

Николас Тальяфико выступает за "Божьих сыновей" с 2018-го, в этом сезоне провел 15 поединков. Контракт с Аяксом рассчитан до лета 2023 года.

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