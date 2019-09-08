Защита сборной Украины – лучшая в квалификации Евро-2020 наряду с англичанами и бельгийцами

"Сине-желтые" своей игрой продолжают демонстрировать отличные результаты.

Сборная Украины пропустила всего 1 гол в матчах отбора на Евро-2020. Это лучший результат среди всех сборных в квалификации.

Столько же пропустили сборные Англии и Бельгии, при этом украинцы и бельгийцы провели по 5 матчей, а англичане – всего 3 встречи.

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По забитым мячам Украина занимает 7-е место с одиннадцатью голами. Лидирует по этому показателю Россия – 17 голов.

К слову, сейчас сборная Украины возглавляет свою отборочную группу, набрав 13 очков.

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