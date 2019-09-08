Защита сборной Украины – лучшая в квалификации Евро-2020 наряду с англичанами и бельгийцами

Евро-2020 — 02:40 3337
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Литва – Украина: Марлос волшебен, день сурка Зинченко и Сити-стиль – одной левой приблизили Евро-2020, но есть 2 минуса
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Квалификация Евро-2020: Турция вырвала трудную победу над Андоррой, Чехия неожиданно уступила КосовоЕвро-2020 — 7 сент 478
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