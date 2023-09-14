Самые поразительные перемены произошли в Барселоне. Руководство каталонского клуба во главе с Жоаном Лапортой создало настоящее чудо, снизив потолок зарплат с 648 до 270 млн евро всего за полгода. Однако это не значит у Барсы все хорошо. Напротив, она была обязана разгружать ведомость из-за больших долгов.

Барселона удвоит зарплату Хави, но контракт будет короче

В свежем отчете Ла Лиги "блаугранаc" занимают третье место после Атлетико (296) и Реала, который может тратить на зарплаты сумасшедшие 727 миллионов евро.

Барса сумела сформировать конкурентный состав прошлым летом за 3,4 млн евро. Именно столько получила Жирона за Ориоля Ромеу. Еще четыре звездных новичка – Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес, Жоау Фелиш и Жоау Канселу – достались каталонцам бесплатно. Первые двое переходили на правах свободных агентов, а португальцы были арендованы у Атлетико и Ман Сити соответственно. Если верить официальной информации, Фелиш будет играть в Каталонии за 400 тысяч евро, а остальную зарплату скандального форварда покроет Атлетико.

Интересно, что кризисная Валенсия Яремчука находится в списке на 10 месте (более 85 млн евро), выше Вильяреала. Жирона, которую представляют Виктор Цыганков и Артем Довбык, пятая снизу (почти 52 млн). В общей сложности клубы Примеры могут выделить на зарплаты всех своих работников более 2,5 млрд евро.

Цыганков и решающий сезон в Жироне: сколько будет стоить, перейдет ли в Ман Сити и что получит Динамо?